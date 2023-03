Depois da chilena, influencer venezuelana afirma que teve relações com Cristiano Ronaldo

Georgilaya, que tem conta no Instagram, no Tik Tok e no Only Fans, diz que Ronaldo é que foi ao seu quarto de hotel

Há dias uma influencer chilena garantiu que teve relações sexuais com Cristiano Ronaldo, agora é uma venezuelana, conhecidas nas redes como Georgilaya, que diz ter tido sexo com CR7, por altura de uma concentração da seleção de Portugal, em Vila Nova de Gaia, em 2022.

Georgilaya tem conta no Instagram, Tik Tok e Only Fans, recheadas de imagens suas em poses ousadas e com pouca roupa. Nos dias 26 e 27 de março de 2022, publicou fotos com Ronaldo, no hotel.

A venezuelana diz que conheceu os jogadores da Seleção e que depois lhe chegou uma mensagem de Ronaldo. "Quando li a mensagem, pensei que se lá fosse, falaríamos, conhecer-nos-íamos melhor, talvez eu pudesse tirar mais fotografias. Acho que não faria sexo nessa situação. O que se passa é que aconteceu. Foi consensual da minha parte, mas apesar disso senti-me manipulada, devido à notoriedade e ao poder de Cristiano Ronaldo. Foi o Cristiano Ronaldo quem veio ao meu quarto, não ao contrário", diz, em declarações recolhidas pelo The Sun.

