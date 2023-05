David Beckham: "Quando todos estão na cama, eu ando pela casa, limpo velas, coloco interruptores na posição certa..."

No novo documentário da Netflix, o antigo futebolista fala sobre os rituais de limpeza "cansativos" que se sente obrigado a cumprir.

Uma abordagem entusiástica à limpeza nem sempre é indicativa de complicações ao nível da saúde mental. Mas para o antigo capitão da seleção inglesa David Beckham, o desejo de completar certos rituais de limpeza enquanto o resto da família dorme, tem-se revelado difícil de ultrapassar.

Num documentário da Netflix, ainda sem título, que deverá ser lançado no final deste ano, Beckham descreve a sua obsessão por arrumar a casa, onde vive atualmente com a mulher e os filhos: " Quando todos estão na cama, eu ando pela casa, limpo as velas, coloco os interruptores das luzes na posição certa, certifico-me de que tudo está arrumado... Detesto descer de manhã e ver copos, pratos e tigelas".

NOTÍCIA COMPLETA EM WWW.MENSHEALTH.PT