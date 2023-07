Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Lateral deu a notícia através de uma mensagem nas redes sociais.

Diogo Dalot, lateral do Seleção Nacional e do Manchester United, anunciou este domingo que vai ser pai. "O melhor presente que poderíamos desejar. Mal posso esperar para conhecer-te", escreveu o futebolista nas redes sociais, onde partilhou imagens com a companheira Cláudia Pinto Lopes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diogo Dalot (@diogodalot)

Dalot, 24 anos, está ligado ao Manchester United desde 2018/19, depois de ter dado nas vistas ao serviço do FC Porto. Em 2020/21 esteve cedido pelos ingleses ao Milan.