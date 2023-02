Cristiano Ronaldo com relógio que custa 130 mil euros

Novo luxo do craque português é um relógio da marca Rolex.

O novo luxo de Cristiano Ronaldo custa algo como 130 mil euros. Trata-se de um relógio da marca Rolex.

O modelo, GMT-Master II, é de ouro amarelo, com rubis e safiras. A nova aquisição do craque português para a sua coleção não é a primeira da marca, uma vez que em 2020 já foi visto com um relógio da marca suíça, de ouro branco e diamantes, avaliado em 420 mil euros.

Ronaldo também terá um Rolex Daytona, em ouro amarelo, bisel com as cores do arco-íris e mostrador em madrepérola preta. O preço deste estará entre os dois anteriores.