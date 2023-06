Conor McGregor acusado de violação no quarto jogo da final da NBA

Lutador nega a acusação.

Conor McGregor esteve no jogo quatro da final da NBA e foi agora acusado de agressão sexual.

Segundo a TMZ, a alegada vítima diz que foi violada de forma violenta na casa de banho dos homens no Kaseya Center de Miami.

A versão da mulher é de que a segurança da NBA e do pavilhão a afastaram da sua amiga e a "obrigaram a entrar na casa de banho onde estava McGregor e o seu chefe de segurança".

O relato descreve que o lutador "meteu a língua na boca" e beijou-a "agressivamente", obrigando-a depois a praticar sexo oral e tentando penetrá-la. A alegada vítima terá conseguido sair após dar várias cotoveladas e deixou a mala na casa de banho, que mais tarde recuperou. Ao sair do pavilhão apresentou a denúncia.

O advogado da mulher, Ariel Mitchel, diz que esta prefere chegar a um acordo antes de ir a tribunal. "As acusações são falsas e o senhor McGregor não se deixará intimidar", afirmam os advogados do lutador.

Nessa mesma noite McGregor envolveu-se noutra polémica, ao esmurrar a mascote dos Miami Heat, que acabou no hospital.