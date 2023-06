Confusão entre Matheus Nunes e o youtuber Speed em discoteca de Lisboa

Médio não foi chamado por Roberto Martínez para os jogos com Bósnia e Islândia.

Speed, conhecido youtuber norte-americano, acabou por se tornar numa das figuras à margem do encontro da Seleção Nacional contra a Bósnia (3-0), jogo realizado na Luz e de apuramento para o norte-americano.

Depois do vídeo em que surgiu emocionado por conhecer Cristiano Ronaldo, o jovem foi notícia por um desentendimento com Matheus Nunes. O médio do Wolverhampton, que não foi chamado por Roberto Martínez para os recentes compromissos internacionais, deslocou-se a uma das mais badaladas discotecas de Lisboa na noite de sábado e até levou a mãe.

Segundo conta o Correio da Manhã, gerou-se uma confusão no espaço noturno entre o grupo do futebolista e o que acompanhava Speed. Um empurrão de um dos seguranças do youtuber à mãe de Matheus Nunes terá estado na origem do desentendimento.