Companheira de Hakimi responde: "Quando começámos a namorar ele não ganhava dinheiro"

Hiba Abouk tem sido acusada de ser "interesseira" por querer ficar com metade dos bens que partilhava com o futebolista Hakimi. A atriz respondeu às críticas e falou num mundo "machistas e misógino".

Hiba Abouk, que está em processo de divórcio com Achraf Hakimi, veio a público comentar o caso e responder às acusações de que tem sido alvo. Nas últimas semanas, soube-se que a atriz quer ficar com metade dos bens do futebolista do PSG e, desde aí, tem sido criticada e acusada de ser "interesseira".

"É um mundo machista e misógino em que vivemos. Tendo em conta que, quando começámos a namorar, ele não ganhava dinheiro e eu era mais conhecida do que ele. O bom é que não me afeta o que as pessoas dizem. Quero ser discreta para que isto não afete a minha família. Tenho fé na Justiça", afirmou no programa "Sálvame" da televisão espanhola Telecinco.

Foi Hiba Abouk a pedir o divórcio, recorde-se, dias depois de Hakimi ter sido acusado de violar uma mulher de 24 anos, em França. A atriz espanhola reclamou metade da fortuna que o casal partilhava, mas, ao que parece, o lateral direito marroquino transferiu todos os seus bens para o nome da mãe, pelo que não tem nada em seu nome.