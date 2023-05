Círculo próximo de Dani Alves terá expulso a mulher da casa do jogador

De acordo com o programa espanhol "Fiesta", Joana Sanz foi instruída a deixar a residência que partilhava com Dani Alves após ter recusado assinar um acordo de confidencialidade, no âmbito da acusação de violação contra o jogador.

Após ter anunciado nas redes sociais a separação com Dani Alves, ainda que o divórcio não tenha sido oficializado, Joana Sanz terá sido instruída pelo círculo próximo do jogador a deixar residência que partilhava com o lateral brasileiro, detido preventivamente desde 20 janeiro após ter sido acusado de violação.

A informação chega do programa espanhol "Fiesta", que garante que a modelo espanhola, que confirmou a saída da casa sem a justificar, terá sido instruída a mudar de residência devido a ter recusado assinar um acordo de confidencialidade apresentado por Dinora Santana, mãe dos filhos de Dani Alves.

Detido em Barcelona após ter sido acusado de violar uma mulher de 23 anos numa casa de banho de uma discoteca catalã na noite de 30 de dezembro de 2022, espera-se que o julgamento do caso de Dani Alves tenha início este ano.

Quanto a Joana Sanz, a mesma fonte refere que a modelo cortou relações com o futebolista e pretende avançar com o divórcio, faltando apenas que Dani Alves aceite assinar os documentos de oficialização.

