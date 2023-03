Casa arrestada a Luís Filipe Vieira está à venda no e-Leilões

Estava arrestada pelo Tribunal num processo de dívidas ao Novo Banco.

Uma casa de Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, em Vale Boeira, Corroios, que estava arrestada pelo Tribunal num processo de dívidas ao Novo Banco - em causa estão dívidas da empresa Promovalor, do ex-líder das águias, no valor de cerca de 7,5 milhões de euros -, foi posta à venda no site e-Leilões, escreve este domingo o Jornal de Notícias.

No referido site, o Estado procede à hasta pública de bens imóveis e móveis penhorados. No sábado, a oferta mais alta era de 267 878,26 euros.

