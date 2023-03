Bruno de Carvalho e Liliana Almeida confirmam mal-estar no casamento: "Sim, tivemos uma crise"

O casal está casado há apenas seis meses mas passou por momentos complicados na relação

Foi através de um direto nas redes sociais que Bruno de Carvalho e Liliana Almeida confirmam uma crise no casamento.

O enlance aconteceu em setembro do ano passado e seis meses depois ambos atravessam uma fase muito conturbada do percurso a dois. Os dois estiveram separados durante uns dias, tendo Bruno de Carvalho ficado em Lisboa e a mulher, Liliana Almeida, rumou ao Algarve, onde procurou o apoio da família. O ex-presidente do Sporting chegou mesmo a faltar ao 40.º aniversário da esposa.

Agora, o casal, mostra-se novamente junto e assume as dificuldades que atravessou nas últimas semanas.

Num direto nas redes sociais, Bruno de Carvalho assumiu a crise no casamento.

"Se houve coisa que sempre fomos, foi pessoas genuínas e honestas e realmente não passamos um bom bocado. A Liliana acabou por optar estar com a família, no Algarve, eu estive com a minha família aqui, em Lisboa. São coisas que acontecem. São coisas normais, as pessoas têm as suas zangas, têm as suas coisas para limar. Não vou esconder, nunca escondi o que vai acontecendo", começou por dizer o ex-dirigente.

Ainda assim, garantiu que a situação está resolvida e ambos estão a trabalhar na relação.

Liliana também confirmou o mau momento mas salientou que o momento agora é de recuperar.

"Sim, tivemos um crise, estamos a cuidar de nós, cada um à sua maneira. Precisámos de um afastamento que tivemos, e agora vamos lutar para ficar bem perante tudo o que nós deixámos para trás da nossa vida pessoal, que agora temos que recuperar com muito trabalho dos dois", garantiu.