Médio do FC Porto já é pai de Lucas.

Bruno Costa vai ser pai pela segunda vez, anunciou esta segunda-feira o médio do FC Porto, juntamente com a companheira, Maria Moreira.

Os dois já são pais de Lucas, nascido em março de 2020.

A notícia surge no dia em que foi avançada uma possível mudança do jogador do FC Porto para o Al Khaleej, da Arábia Saudita.

