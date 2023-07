Atriz brasileira recorda relações com Pelé e Senna: "Deixou-me com alguns traumas..."

Xuxa, atriz e apresentadora brasileira, recorda traumas sexuais deixados pela relação com Pelé, que só desapareceram mais tarde, com Ayrton Senna

Com apenas 17 anos, a atriz e apresentadora brasileira Xuxa teve um relacionamento com Pelé, que já tinha 39.

Em declarações no podcast "Quem Pode, Pod", a ex-modelo recordou a relação, revelando que a mesma a deixou com alguns traumas sexuais, que só mais tarde desapareceram, quando se envolveu com o antigo piloto Ayrton Senna.

"Ele [Pelé] tinha três personalidades. O Dico, o Edson e o Pelé. Ele mesmo dizia que enquanto Pelé, tinha de ter várias mulheres. Dizia-me que as mulheres queriam estar com o Pelé, mas garantia-me: 'Não te preocupes, na hora em que o Pelé estava a ter sexo, ele pensava em ti'. Entendi isso quando me separei dele e fiquei mais ou menos um ano sem me relacionar com ninguém", começou por dizer.

"Foi aí que conheci o Ayrton [Senna]. Foi aí que me descobri como mulher. O Pelé deixou-me com alguns traumas e o Ayrton tentava tirá-los. Quando íamos ter sexo, eu falava sobre algumas coisas e ele respondia: 'Quem é que te disse isso? Quem te colocou na cabeça que isso era certo? Está tudo errado, vamos começar tudo de novo'. Mesmo depois de nos separarmos, continuávamos a encontrar-nos", concluiu.