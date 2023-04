Atraso no hotel de luxo de Ronaldo em Paris gera problema estratégico

Demora está a gerar preocupação. O hotel que devia ser inaugurado em 2021 já só estará pronto quando Ronaldo estiver reformado, o que significa um golpe mediático na sua promoção

O hotel de luxo em Paris que Ronaldo está a construir e no qual investiu 60 milhões de euros está a dor dores de cabeça ao avançado português.

Trata-se do sexto hotel de CR7, depois dos de Lisboa, Funchal, Madrid, Nova Iorque e Marrocos, mas já devia ter sido inaugurado em 2021. A pandemia da covid-19 deu o primeiro golpe na fase de construção, que continua muito atrasada: já só deve inaugurar em 2027, segundo o Daily Mail.

"Os atrasos devem ser um golpe para Ronaldo, que supostamente investiu pessoalmente neste projeto", diz fonte da equipa que gere as obras ao Daily Mail. "Ronaldo estará reformado há muito tempo quando for inaugurado", prossegue.

O atraso preocupa do ponto de vista mediático, pois a sua inauguração e promoção com Ronaldo ainda no ativo seria mais valiosa que com o craque já retirado, como se deve verificar.

O hotel de Ronaldo, mais uma vez em parceria com o Grupo Pestana, será na margem do rio Sena e terá uma vista deslumbrante de Paris.