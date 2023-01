Ator Jeremy Renner partiu 30 ossos

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jeremy Renner tem atualizado os fãs, a partir do hospital, depois do acidente com um limpa-neve

Depois de ter sido hospitalizado na sequência de um acidente com um limpa-neves, o ator Jeremy Renner referiu que partiu 30 ossos.

Jeremy Renner tem atualizado os fãs, a partir do hospital, depois do acidente com um limpa-neves junto à sua casa, nos Estados Unidos. Agora, o intérprete do universo Marvel conta que partiu 30 ossos.

NOTÍCIA COMPLETA EM WWW.N-TV.PT