Após a reconciliação com Wanda Nara, Icardi foi visto com três modelos em discoteca

Nova polémica em torno do casa Wanda Nara e Mauro Icardi? O jogador do Galatasaray terá sido visto numa discoteca de Istambul com três mulheres, pouco tempo depois da reconciliação com a empresária argentina.

Mauro Icardi, avançado que está emprestado pelo PSG ao Galatasaray, terá sido visto numa discoteca de Istambul com três modelos, adiantou o jornal turco Kelebek. O jogador argentino terá estado numa sala VIP daquele espaço noturno com as três mulheres.

Icardi saiu da discoteca sozinho - as três mulheres saíram mais tarde -, mas várias pessoas terão gravado imagens do futebolista com as modelos.

Esta notícia surge pouco tempo depois da suposta reconciliação de Icardi com Wanda Nara. A relação do casal tem sido conturbada, com constantes separações, mas, recentemente, os dois garantiram que estavam novamente juntos.