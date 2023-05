Nos Estados Unidos é notícia uma alegada troca de socos entre Piqué e irmão de Shakira

Tudo terá começado com uma discussão feia entre o antigo jogador e a ex-mulher, com o irmão da cantora a ter decidido defendê-la a certa altura, levando a uma troca de socos.

Gerard Piqué visitou esta quarta-feira pela primeira vez os seus dois filhos em Miami, na sequência do divórcio com Shakira, mas a viagem terá terminado de forma violenta, com o antigo jogador a envolver-se numa troca de socos com Tonino Mebarak, irmão da cantora.

De acordo com o programa "La Mesa Caliente", do canal norte-americano "Telemundo", tudo começou com uma discussão feia entre o antigo central do Barcelona e a artista colombiana, que culminou com Mebarak a ter decidido defender a irmã, brigando com Piqué.

É também referido que a altercação só terminou com a intervenção dos seguranças presentes no local, ainda que não existam quaisquer relatórios policiais sobre o momento. Nenhuma das partes envolvidas ainda se pronunciou sobre a suposta briga.