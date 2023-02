Esta terça-feira 14 de fevereiro é o dia dos namorados, ou dia de São Valentim, e Shakira aproveitou a data para voltar a atirar um dardo ao seu ex-marido, Gerard Piqué. Desta vez com um vídeo nas redes sociais de saltos altos a esfregar o chão da cozinha. Trata-se de uma versão da música Kill Bill, de SZA. "I might kill my ex" (poderia matar o meu ex, traduzido para português), canta Shakira.