Os grandes campeões reformam-se com títulos

Há grandes figuras do desporto que darão mais recitais a partir de hoje: reformaram-se. Alguns em devido tempo, outros, como Michael Phelps e Nico Rosberg, no topo das carreiras.

Michael Phelps, Bradley Wiggins, Peyton Manning e Nico Rosberg despediram-se este ano e honrando o estatuto de grandes campeões: todos saíram de cena com títulos. O nadador, o maior olímpico de sempre, ganhou ao longo de muitos anos e atingiu, nos Jogos do Rio"16, as 23 medalhas de ouro. No ciclismo, são vários os ases do pedal que não mais treparão os Pirenéus ou os Alpes.

Bradley Wiggins, que se foi embora após o quinto ouro olímpico - recorde na modalidade - e triunfou no Tour"2012, é o nome mais sonante. Peyton Manning, que venceu duas edições do Super Bowl, em 2006 e 2016, pelos Indianapolis Colts e os Denver Broncos, respetivamente, também pendurou as botas. Por sua vez, o piloto alemão, que tinha acabado de ser campeão de F1 pela primeira vez e alcançado o sonho de uma longa carreira, surpreendeu tudo e todos ao informar que se ia embora. Meses antes, o campeão de 2009, Jenson Button, cinco anos mais velho, tinha anunciado o mesmo.

Nas senhoras, Ana Ivanovic e Jessica Ennis foram as estrelas que se despediram da competição, com a particularidade de a primeira - número 1 no ranking WTA e vencedora de Roland Garros em 2008 - ser a única com menos de 30 anos, entre homens e mulheres deste grupo, a fazê-lo. Quanto a Ennis, ficar a 35 pontos de bisar o título olímpico no heptatlo foi a mágoa do último ano da ainda campeã mundial.

Já Kobe Bryant anunciou cedo que ia partir e fez uma época inteira de despedida, que fechou de forma arrasadora: marcou 60 pontos no último jogo. Terminava com uma prenda fantástica para os milhões de fãs, um jogador que ganhara cinco dos anéis mais desejados do basquetebol ao fim de 20 anos de carreira. Tim Duncan também pôs ponto final em duas décadas na NBA.