Porto e Matosinhos voltam a ser palco do Wave Series

As praias do Porto e Matosinhos vão ser palco do Wave Series pelo segundo ano consecutivo. Com eventos que vão do surf e longboard ao stand up paddle, o Wave Series 2017 vai decorrer entre maio e setembro.

"A realização destes eventos tem contribuído muito para a evolução e promoção deste desporto na região norte. O objetivo destas iniciativas é promover o destino Porto e Matosinhos, que tem uma frente atlântica excelente para a prática de surf. O facto de recebermos atletas de topo nacional, motiva os mais jovens a participarem nestas competições, incentiva à prática da modalidade e, acima de tudo, sensibiliza para hábitos de vida saudáveis", sublinha Marcelo Martins, promotor do evento.

O cartaz do evento foi divulgado nesta quarta-feira e contou com a presença dos presidentes da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, e de Matosinhos, Eduardo Pinheiro, anfitriões da iniciativa, num claro reforço da estratégia iniciada em 2016.

"Este é um daqueles projetos que estava condenado ao sucesso e que, estou convicto, vai perdurar por muitos anos, com uma dinâmica cada vez maior. Temos o que era mais difícil de se poder concretizar, ou seja, uma frente marítima com condições naturais ímpares para a prática do surf. Fazia, por isso, todo o sentido, unirmos esforços e promovermos, juntamente com Matosinhos, o lançamento destas Wave Series, partilhando sinergias e conferindo-lhe dimensão e escala", refere Rui Moreira.

Segundo o autarca Eduardo Pinheiro, "a Câmara Municipal de Matosinhos assumiu o surf como um dos eixos estratégicos para a promoção turística e a dinamização económica do concelho. Estamos bem conscientes, por isso, da importância destes grandes eventos para a atração de cada vez mais praticantes".

Na edição anterior, mais de 30 mil pessoas assistiram ao evento. A apresentação incluiu um batismo de surf para estudantes estrangeiros, com o objetivo de promover a prática de surf entre aqueles que escolhem as cidades do Porto e Matosinhos para estudar.

O evento arranca nos dias 6 e 7 de maio com o Circuito Regional do Surf do Norte (CSN), uma etapa de apuramento para o campeonato nacional com atletas dos 12 aos 18 anos.