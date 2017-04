Melo Gouveia passa cut do Volvo China Open na 39º posição

O golfista português, Ricardo Melo Gouveia, soma um total de 141 pancadas

O golfista português Ricardo Melo Gouveia passou esta sexta-feira o cut do torneio Volvo China Open, a decorrer até domingo em Pequim e liderado pelo espanhol Pablo Larrazábal, ao terminar a segunda volta no 39.º lugar da geral.

Ricardo Melo Gouveia, que tinha terminado o primeiro percurso no 93.º posto, com 74 pancadas, duas acima do par, concluiu a segunda volta com 67, cinco abaixo do par, com menos uma do que o atual líder, o espanhol Pablo Larrazábal.

O golfista português, que soma um total de 141 pancadas, mais 11 do que Larrazábal (130), terminou a segunda volta com 67 pancadas, com seis birdies e um bogey.

O novo líder Pablo Larrazábal destronou o francês Alexander Levy, que no final da segunda volta caiu para a segunda posição com as mesmas 133 pancadas do sul-africano Dylan Frittelli.