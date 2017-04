Ricardo Melo Gouveia foi 19º classificado em Rabat

O próximo torneio do European Tour é o Internacional de Shenzhen, na China, de 20 a 23 de abril.

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou no 19.º lugar o Troféu Hassan II, prova do European Tour disputada em Rabat e conquistada pelo italiano Edoardo Molinari. No quarto do dia, Ricardo Melo Gouveia entregou um cartão com 73 pancadas (par), depois de marcar três birdies (uma pancada abaixo do par) e três bogeys (uma acima), passando a somar um agregado de 290 (duas abaixo).

O golfista português repetiu a prestação de sábado, mas baixou duas posições, depois de ter terminado o terceiro dia no 17.º posto.

O irlandês Paul Dunne, que liderava a prova à entrada para o último dia, perdeu o primeiro lugar num 'play-off' para Molinari, depois de ambos terem ficado nove pancadas abaixo do par, com o inglês Paul Wearing no terceiro lugar.