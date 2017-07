Pimenta de ouro, mais três finais nos 200 metros e os K4 500 em bom plano

Portugal conquistou este sábado a sua primeira medalha nos Europeus de canoagem de velocidade.

Portugal conquistou este sábado a sua primeira medalha nos Europeus de canoagem de velocidade, por Fernando Pimenta, em K1 1.000 metros, garantindo ainda o pleno de três finais nos 200 metros e resultados meritórios nos K4 500.

Tal como em 2016, em Moscovo, o agora bicampeão da Europa mostrou superioridade em Plovdiv, liderando a prova dos 1.000 metros de princípio a fim, definindo ritmos e mantendo sempre os adversários a distancia segura.

Pimenta, que ajudou a relegar o surpreendente campeão olímpico, o espanhol Marcus Walz, para nono, concluiu a sua regata em 3.39,032 minutos, deixando o campeão do mundo, o dinamarquês Rene Poulsen, a 1,080 segundos e o húngaro Balint Kopasz a 1,304.

No domingo, o canoísta de Ponte de Lima vai tentar revalidar também o título europeu de K1 5.000 metros, participando ainda na final de K1 500, ambas distâncias fora do quadro competitivo olímpico.

Já a pensar em Tóquio2020, em K4 500 metros, Portugal terminou a regata masculina no sexto lugar e a feminina no nono.

Emanuel Silva, João Ribeiro e David Fernandes perderam a companhia do agora bicampeão europeu Fernando Pimenta, que foi substituído por David Varela, mas a tripulação revelou já muito bom nível, tendo em conta a troca e a ausência das rotinas de anos.

O quarteto luso esteve sempre 'em prova', discutindo os melhores lugares, e cumpriu os 500 metros em 1.19,872 minutos, ficando a 1,316 segundos da vencedora, a Hungria, que bateu a Eslováquia por 0,84 segundos e a Bielorrússia por 0,556.

A formação feminina, que também já tinha conseguido entrar no projeto olímpico com a presença na final, passa por uma transformação ainda mais radical, com o regresso de Teresa Portela e a inclusão de Maria Cabrita, após a 'reforma' da alta competição das olímpicas Beatriz Gomes e Helena Rodrigues.

A tripulação concluiu em nono lugar com 1.34,396 minutos, a 3,672 segundos das húngaras vencedoras, mais rápidas 0,872 segundos do que as polacas e 0,900 do que as ucranianas.

À tarde, nos 200 metros, mais três finais para Portugal, com destaque para o K2 de Joana Vasconcelos e Francisca Laia que venceu a sua eliminatória, em 37,575, batendo a Sérvia por 0,276 e a Hungria por 0.384, sendo, por isso, candidatas ao pódio.

Teresa Portela, que na sexta-feira se desgastou em quatro provas, ajudando no apuramento para as finais do K2 e K4 500, teve de ir à meia-final, na qual foi terceira, assegurando assim o direito a disputar a regata das medalhas num K1 200 em que já levou para casa três de bronze em anteriores Europeus.

Nas canoas, Hélder Silva voltou à C1 na qual chegou aos Jogos Olímpicos, ficando em segundo na meia-final, com 39,285 segundos, a 0,280 do espanhol Adrián Sieiro.

Portugal vai assim disputar um total de oito finais A e uma B em 10 provas em Plovdiv, na Bulgária.

Em paracanoagem, Norberto Mourão foi quarto na semifinal de KL2, ficando a uma posição de garantir um lugar na regata das medalhas, na qual vai participar o estreante Floriano Jesus em KL1, uma vez que apenas se apresentaram nove atletas a competição.

Programa para domingo (horas de Lisboa):

- Final B

07:46 K2 500 Emanuel Silva/João Ribeiro.

- Final A

08:25 K1 500 Fernando Pimenta.

08:54 K2 500 Joana Vasconcelos/Teresa Portela.

11:43 K2 200 Joana Vasconcelos/Francisca Laia.

11:56 C2 200 Hélder Silva/Nuno Silva.

14:31 K1 5000 Fernando Pimenta.