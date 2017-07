Golpe ilegal contra Mayweather pode arruinar McGregor: "Destrói-lhe a vida"

Contrato entre os dois atletas é claro: jogadas ilegais durante o combate são severamente punidas

O lutador irlandês Conor McGregor domina as técnicas de combate como ninguém, o que torna uma verdadeira ameaça para Floyd Mayweather num confronto entre ambos. No entanto, a maioria delas - como pontapés, joelhadas ou cotoveladas - estão totalmente proibidas no ring do T-Mobile Arena de Las Vegas, no próximo dia 26 de agosto. A estrela da UFC terá de aproveitar a idade, o tamanho e a força para tentar terminar com a invencibilidade do pugilista americano, deixando de lado as artes marciais.

O presidente da UFC, Dana White, analisou as consequências de um eventual ataque ilegal de McGregor a Mayweather, numa altura em que já surgiram apostas online sobre isso.

"Conor seria incrivelmente prejudicado se tentasse fazer algo para além do está nas regras do boxe. Seria muito mau para ele e não pode acontecer. Há coisas específicas no contrato e que explicam muito bem o que não pode acontecer. A penalização para Mcgregor seria muito grande. Simplesmente não pode acontecer", afirmou, em declarações ao diário "Izquierdazo".

"Conor é um pouco selvagem, mas gosta tanto de dinheiro como Floyd. A demanda seria incrível. Mayweather ganharia o processo e Conor ficaria com a vida destruída", rematou.