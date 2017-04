Tiago Monteiro: "Com este início, quero ser campeão"

Tal como há um ano, Tiago Monteiro saiu de Marrocos na frente da classificação do Mundial de Carros de Turismo. A diferença é que agora não foi desclassificado, o que deixa boas perspetivas para o campeonato.

Depois do que já se viu em pista, o que espera deste ano?

-O meu objetivo era lutar pelo campeonato e obviamente que com este início quero ser campeão. Vou ter de gerir muito bem isto porque vai haver corridas muito mais complicadas e é nessas que podemos perder o campeonato. Este ano, temos apenas dez fins de semana, menos dois do que no ano passado, o que quer dizer que qualquer corrida falhada pode sair muito cara.

A vitória na segunda de duas corridas na prova de abertura do Mundial de Turismos deste ano, em Marrocos, vale ao português a liderança do campeonato.

No ano passado, a prova de Vila Real teve uma enchente de fãs, apesar de estar um pouco mais atrás na luta pelo campeonato. O que espera deste ano, chegando lá na frente?

-Não me vou preocupar com o campeonato até aos três quartos do ano. Nunca é muito bom pensar nos pontos. Importante é pensar nas vitórias todos os fins de semana, estar nos pódios, e isso sim é que me vai permitir ter pontos suficientes para lutar pelo campeonato. No ano passado, também comecei o campeonato na liderança. Depois, tivemos a desclassificação em Marraquexe e um pneu rebentado, que me fez perder o comboio da luta pelo primeiro lugar. Quando cheguei a Vila Real, estava na luta pelo pódio e, este ano, espero chegar lá ainda melhor. Era excelente ser líder do campeonato.

Agora que a F1 tem nova gerência, será possível um regresso ao nosso país?

-Tudo é possível. Não é uma tarefa fácil, mas a nova gerência poderá ter outra opção e valorizar algo mais do que apenas o lado financeiro do negócio e pensar na paixão que existe na Europa. E com um circuito tão bom como o de Portimão, poderemos ter alguma hipótese.

Como está a ver o Mundial de F1 neste ano? Acha que evoluiu desde o tempo em que lá correu (2005 e 2006)?

-Desde essa altura, os tempos vinham sempre a piorar. Todos os recordes das pistas são de 2004 e 2005. Ainda apanhei os motores V10, com mil cavalos de potência, muita carga aerodinâmica e pneus com mais aderência. Entretanto, com as alterações que foram sendo introduzidas, os carros foram ficando mais lentos. Este ano, os novos regulamentos estão a permitir regressar a tempos daquela altura. Para o público não há muita diferença. Mas para os pilotos dá mais gozo.

Trocaria o GP do Mónaco por outra corrida, como fará Fernando Alonso?

-Não, não o faria. Adorava ter feito as 500 Milhas de Indianápolis. Fiz várias provas em circuitos ovais quando corri na Champ Car, mas não esta prova. Agora, o Alonso é campeão do mundo, fez umas 300 corridas de F1, eu só fiz 37. Posso entender. Já fez tantas, tantas, que se está a marimbar. Se me perguntarem se trocava uma corrida de WTCC em Vila Real pela Indy, não trocava. A de Marrocos? Trocava.

"Objetivo nos GT é chegar às 24 Horas de Le Mans"

Anunciou um novo projeto, nos GT, com o António Félix da Costa e o Lourenço Beirão da Veiga. Tiago Monteiro revela que o objetivo passa por "participar nas 24 Horas de Le Mans em 2018". "Sou manager dos dois e estava a trabalhar no projeto do Lourenço e a ver as opções para o futuro dele. As ambições dele andam sempre à volta de Le Mans e já havia a vontade do dono da equipa, o Ricardo Costa Campos, de ter uma equipa forte e achámos fantástico reunir estes três pilotos portugueses. Não foi fácil convencer a Honda, mas aceitaram", explica.