Rali de Portugal terá 17 carros WRC

A festejar 50 anos de vida, corrida portuguesa contará com quatro Ford, quatro Toyota, quatro Citroën e três Hyundai, todos de fábrica, mais três WRC privados. Será um recorde.

O Rali de Portugal vai contar com 17 carros WRC na sua histórica edição dos 50 anos, batendo um recorde no atual Campeonato do Mundo. Prevê-se ainda uma prova bastante emotiva entre 18 e 21 de maio, depois de o campeonato ter aberto com vitórias de Ford, Toyota, Citroën e Hyundai, todas as quatro marcas oficiais.

Pela primeira vez desde que regressou ao WRC, a Toyota vai alinhar em Portugal com três carros, com Esapekka Lappi a juntar-se a Juho Hanninen e a Jari-Matti Latvala, este o vencedor do Rali da Suécia.

A Citroën apresenta-se com quatro viaturas, em vez das habituais três, fazendo alinhar Kris Meeke (primeiro no México), Craig Breen, Stéphane Lefebvre e Khalid Al Qassimi.

A representação da Ford, confiada à M-Sport, é também constituída por quatro carros, integrando o campeão do mundo, Sébastien Ogier, vencedor da jornada inaugural em Monte Carlo, Ott Tanak, Elfyn Evans e Mads Ostberg.

Finalmente, a Hyundai apresenta a sua formação habitual com Thierry Neuville (vitorioso na Córsega), Hayden Paddon e Dani Sordo.

Aos carros das equipas de fábrica juntam-se ainda outros três WRC: Martin Prokop (Ford), Valeriy Gorban (Mini) e Jean-Michel Raoux (Citroën), todos eles com máquinas de especificação pré 2017, na categoria WRC Trophy.

A prova deste ano conta com 23 pilotos portugueses e volta a integrar o Campeonato Nacional de Ralis, alinhando 17 dos inscritos nesta competição.

Já o campeonato WRC2, que terá em Portugal uma das jornadas obrigatórias para todos os pilotos, sendo outra das atrações e permitindo às melhores duplas portuguesas do nacional de ralis medirem forças com os mais promissores jovens pilotos da atualidade.

A edição deste ano apresenta alterações em oito dos 11 troços. A Exponor, em Matosinhos, permanece como sede do quartel-general, das verificações administrativas e técnicas, do parque de assistência e da maior parte das partidas e chegadas. Com entrada gratuita de quarta-feira a domingo, será o local perfeito para o público poder ver de perto as novas máquinas do WRC e contactar com os pilotos. A cerimónia de pódio terá lugar na Marginal de Matosinhos.

Inalterado mantém-se também o primeiro dia. Paredes recebe o Shakedown na manhã de quinta-feira, o derradeiro teste de pilotos e máquinas antes da cerimónia de partida da prova em Guimarães, no Campo de São Mamede. Dali, o pelotão segue para Lousada, para a única Super Especial.

É na sexta-feira, 19 de maio, que chegam as primeiras novidades, com a etapa totalmente disputada no Minho a ter novos desafios. Viana do Castelo passa a ser o primeiro troço do dia, agora numa nova versão de 10,90 km, seguindo-se os troços de Caminha e Ponte de Lima, ambos a disputarem-se em sentido inverso ao das duas últimas edições.

A fechar o dia disputa-se o Braga Street Stage, uma dupla classificativa num percurso de 1.900 metros desenhado no centro histórico da cidade.

Sábado arranca com a classificativa de Vieira do Minho, seguindo-se é a maior novidade do dia, Cabeceiras de Basto, na Serra da Cabreira. A fechar o programa, a classificativa de Amarante, com os seus 37,5 km, volta a ser a mais longa e uma das mais exigentes.

O último dia é o da homenagem ao concelho de Fafe, palco de todos os troços de domingo. Além da tradicional dupla passagem pela classificativa de Fafe-Lameirinha, a última das quais em regime de Power Stage, haverá dois troços novos, Luílhas e Montim.