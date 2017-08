Miguel Oliveira a pensar no top 5 para a segunda temporada de Moto2

O Mundial de Moto2 é liderado pelo italiano Franco Morbidelli (Kalex), com 173 pontos, seguido do suíço Thomas Luethi (Kalex), com 136, e de Miguel Oliveira (KTM), com 114 pontos.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) manifestou-se, esta quarta-feira, ansioso por começar a segunda metade da temporada de Moto2, em que parte para Brno, na República Checa, no terceiro lugar do Mundial de motociclismo de velocidade.

Miguel Oliveira terminou a primeira metade, há quatro semanas, com o segundo lugar no Grande Prémio da Alemanha, atrás do líder do campeonato, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), tendo mesmo batido o recorde do circuito com a marca de 1.24,492 minutos.

Após fechar a primeira metade da temporada, em que soma já três subidas ao pódio, com o melhor resultado em Moto2, Miguel Oliveira está de volta aos comandos da sua KTM, para a 10.ª prova do Mundial, a decorrer no próximo fim de semana em Brno.

"Durante as férias de verão testei a moto KTM MotoGP, descansei, treinei e analisei um pouco o que fizemos na primeira metade da temporada - o que foi fantástico", referiu Miguel Oliveira, em declarações à sua assessoria de imprensa.

O piloto português disse ainda ter ficado muito feliz por ter testado a moto da categoria rainha, num dia que, adianta, não irá esquecer tão depressa. "Espero que possamos terminar no top 5 em cada corrida na segunda metade da temporada. O nosso objetivo é lutar constantemente pelo pódio e se ganharmos uma corrida, melhor", explicou o piloto de Almada.

O piloto da Red Bull KTM Ajo volta à ação na sexta-feira, no histórico autódromo de Brno, com 5.403 metros de comprimento e seis curvas à esquerda e oito à direita, nos treinos livres, tendo em vista a corrida de domingo.

"Estamos à procura de uma moto para trabalhar na perfeição todos os fins de semana e, acima de tudo, para recolher informações para continuar avançando. Estou muito motivado para lutar por pódios e vitórias", acrescentou Miguel Oliveira.