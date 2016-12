Bianchi Prata, afinal, vai participar no Dakar

Português Pedro Bianchi Prata confirmou que afinal vai participar na prova de motas do Rali Dakar de 2017.

O português Pedro Bianchi Prata confirmou que afinal vai participar na prova de motas do Rali Dakar de 2017 e explicou que vai competir como piloto privado, com assistência da Honda Sul América MEC Team. "Ainda me estou a habituar à ideia, pois julguei que estava de fora do Dakar 2017. Tudo surgiu com um telefonema com a oportunidade para pilotar uma Honda CRF 450 Rally com a assistência da Honda Sul América MEC Team, como piloto privado. É uma oportunidade única, com que qualquer piloto sonha", escreveu Bianchi Prata na sua página oficial da rede social Facebook.

Recentemente, o motard tinha revelado que, apesar de estar inscrito na mítica prova de todo-o-terreno, não tinha conseguido recolher os apoios necessário e, por isso, não iria competir no deserto sul-americano. "Sonho há muitos anos com um lugar no top 20. Sei que é muito difícil, pois o nível está cada vez mais alto, mas tenho todas as condições para isso, sendo sempre o meu objetivo principal ajudar os pilotos da HRC e os pilotos da Honda Sul América", acrescentou Bianchi Prata, que se prepara para competir pela nona vez na prova, tendo também três presenças como 'team manager'.

Com a presença de Bianchi Prata, passam a ser 11 os motards inscritos na prova, com destaque para Hélder Rodrigues (Yamaha), terceiro em 2011 e 2012, e de Paulo Gonçalves (Honda), segundo em 2015.

Mário Patrão (KTM) repete a presença de 2016, depois de ter sido 13.º, com Joaquim Rodrigues (Hero Speedbrain), Gonçalo Reis (KTM), Luís Portela Morais (KTM), David Megre (KTM), Rui Oliveira (Yamaha), Fernando Sousa Jr. e Fausto Mota (Yamaha) a serem os restantes lusos inscritos.

A edição de 2017 do rali de todo-o-terreno Dakar vai decorrer de 02 a 14 de janeiro, com passagens pelo Paraguai, Bolívia e Argentina.