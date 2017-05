Reinaldo Ventura deixa Óquei de Barcelos e opta por emigrar

Avançado do Barcelos está de saída do Minho. Itália é o destino mais provável do craque português

Reinaldo Ventura está de saída do Barcelos, onde chegou no início da época passada após 24 anos ao serviço do FC Porto. O avançado, que completará 39 anos no dia 16, está prestes a abraçar um novo projeto, acrescentando mais um emblema ao currículo e que pode passar pelo campeonato italiano. Tendo despertado interesse de clubes como Valongo e Juventude de Viana, foi ainda desejado pelo Lodi e Viareggio, sendo que O JOGO sabe que o finalista da Taça CERS será o destino mais certo do jogador que foi capitão do FC Porto e da Seleção Nacional, que se tornou um dos símbolos maiores do hóquei nacional e cuja saída para Itália representa uma perda para o campeonato português.

Depois de ter conquistado, ao serviço do FC Porto, 13 títulos nacionais, oito Taças de Portugal, dez Supertaças e uma Taça CERS, na passagem por Barcelos, Reinaldo Ventura acrescentou mais dois destes troféus, vencendo em casa na época passada e, agora bisando na pista do Viareggio, equipa onde joga Mirko Bertolucci e Alessandro Bertolucci (agora treinador), duas referências do hóquei transalpino que representaram o Barcelos entre 1999 e 2002.

Antes de se estrear fora de Portugal, Reinaldo Ventura, que em 2016 regressou à seleção para se sagrar campeão europeu, tem mais cinco jogos no campeonato e os quartos de final da Taça de Portugal frente ao Benfica. Se o Barcelos vencer, segue para a terceira final-four consecutiva. No final da época, os minhotos perdem ainda Vieirinha (Benfica), Luís Querido (Lodi) e Alvarinho (FC Porto). João Almeida (Valongo) é o primeiro reforço.