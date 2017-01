Benfica-FC Porto: Liderança em jogo num clássico cada vez melhor

Com ingredientes de sobra - campeões europeus e mundiais em rinque, melhor ataque contra melhor defesa -, jogo grande deste sábado promete. O Benfica parte à frente, com mais dois pontos que o rival

Possivelmente elevado a clássico mais aguardado do mundo, face à ascensão do campeonato português e ao envolver campeões europeus e mundiais, Benfica e FC Porto defrontam-se este sábado (16h30) na 11.ª jornada, numa partida em que se joga a liderança da classificação.

Com dez triunfos no mesmo número de rondas, além de três vitórias europeias, o Benfica está na frente (30 pontos), com mais dois pontos do que os dragões. A receção ao eterno rival marca o início de um ciclo de duelos exigentes - Lodi (dia 14), Oliveirense (21) e Sporting (28) são os embates que se seguem -, mas tal não desvia as atenções do técnico Pedro Nunes. "Estamos preparados, já conhecemos o calendário. Sabemos que é um momento importante, mas que não será decisivo. É importante pensarmos num jogo de cada vez e o próximo é um clássico, carregado de emoções. É um jogo com duas grandes equipas, que têm as mesmas aspirações", disse, em declarações à BTV. Além do pleno, os bicampeões nacionais detêm o melhor ataque do campeonato (87 golos), ao passo que os azuis e brancos são donos da melhor defesa (23 golos sofridos), o que diz bem do equilíbrio esperado para hoje.

Ao contrário das águias, os dragões já ultrapassaram a maior parte dos jogos difíceis do calendário - cederam pontos contra o Sporting (3-3), impuseram-se à Oliveirense (6-4) e ainda arrecadaram um triunfo moralizador diante do Barcelona (2-1). Passar para a frente nesta altura era o ideal para Guillem Cabestany. "Um resultado não pode deitar por terra todo o trabalho e evolução da equipa, mas para o campeonato é um jogo importante. Temos uma possibilidade extraordinária de passar para primeiro numa fase avançada do campeonato e superar os principais adversários", disse o técnico espanhol.