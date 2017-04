João Rodrigues e Nicólia: o vídeo do Benfica, depois da confusão

Depois da confusão no Portugal-Argentina em hóquei em patins, na final do Torneio de Montreux, o Benfica, clube do português João Rodrigues e do argentino Carlos Nicolia, divulgou um pequeno vídeo em que os dois atletas pedem o apoio dos adeptos para o próximo jogo.

A sete jornadas do final do campeonato, o Benfica desloca-se esta sexta-feira ao terreno do Valença e precisa de vencer para continuar a sonhar com o tricampeonato de hóquei em patins. Em segundo lugar, a um ponto da Oliveirense, os encarnados aproveitaram as redes sociais para pedir apoio aos adeptos, através de um vídeo em que juntaram João Rodrigues e Nicolia, dois atletas que estiveram envolvidos numa confusão no encontro entre Portugal e Argentina, na final do Torneio de Montreux.

No último jogo da competição de seleções, recorde-se, membros da equipa de Portugal e da Argentina envolveram-se numa confusão, após Nicolia ter batido um livre direto e dirigido palavras ao guardião luso, que se levantou de imediato para o questionar.

Os restantes jogadores lusos - entre eles, João Rodrigues - não gostaram e rodearam Nicolia junto à rede da tabela de fundo, gerando-se alguma confusão. O selecionador português, Luís Sénica, também apareceu no local, saindo da sua área técnica e dirigindo-se à tabela por fora da pista, e envolveu-se numa troca de palavras com os jogadores argentinos, que culminou com o que pareceu ser uma palmada a Lucas Ordoñez, tudo isto com os árbitros por perto.

Com os ânimos mais calmos, Carlos Nicolia e Luís Sénica foram sancionados com cartão azul.