Homenagem com direito a estrelas

Valongo voltou a recordar César Fidalgo e, este ano, com os craques do campeonato a encherem o pavilhão. Edo Bosch, que recentemente anunciou o fim da carreira, foi aplaudido de pé num dia em que as rivalidades não entraram

Por Valongo passou o All Star César Fidalgo, jogo das estrelas que reuniu os craques do campeonato português e que Telmo Pinto (FC Porto) e João Souto (Oliveirense), juntamente com outros colegas do hóquei em patins, organizaram para homenagear o amigo que perderam, em 2009, num acidente de viação. Telmo e João foram colegas de César na formação do FC Porto e quiseram dar mais brilho ao torneio que nos últimos quatro anos lembra o malogrado hoquista. "Entre nós, um grupo de amigos do César, surgiu a ideia do All Star. Foi um jogo bonito, o público apareceu e estamos orgulhosos; pena não estar ninguém da Federação, mas isso é outra guerra. Além do hóquei, há a amizade que queremos celebrar. Já nos desafiaram para futuras edições, mas não somos organizadores, somos jogadores. Vamos ver", contou Telmo sobre um informal Jogo de Estrelas com votação online e com algumas ausências, motivadas pelas férias de alguns jogadores.

Em pista, esteve Edo Bosch, cujo recente anúncio de fim de carreira mereceu do público uma ovação de pé, enquanto os colegas, alinhados, abriram alas ao guardião. Nas costas de cada um, o número 9 recordou César a cada lance e no final levou a melhor a equipa de Pedro Gil, que derrotou a equipa de Reinaldo Ventura por 7-5.

Para eles, Edo "vai deixar saudades" e será sempre lembrado por Pedro "como mais do que um companheiro". "Ele é um amigo e graças a ele vim para Portugal", rematou Gil. Lado a lado, Reinaldo e Pedro, os capitães do All Star, antigos colegas no FC Porto, aproveitaram para "matar saudades dos anos felizes vividos na mesma equipa", como disse Pedro. "Não sei por que não nos puseram na mesma equipa [risos]", gracejou Reinaldo, prestes a ingressar no campeonato italiano, onde já jogou Pedro Gil. "O Reinaldo é um dos melhores do mundo e vai levar muita qualidade ao hóquei italiano. Estou contente por ele, mas torcer pelo Viareggio não. Tenho coração no Forte [risos]", referiu o avançado que, este ano, não irá ao Mundial. "É uma boa notícia para Portugal. Para Espanha... não se compreende, mas quem decide tem o poder", anotou Reinaldo. Seguem-se umas curtas férias após os clinics de verão: "Já fomos pequenos e tínhamos os nossos ídolos e adorava estar com eles, agora é a nossa vez", concluíram.

Antes deste Jogo das Estrelas só por uma vez se realizou um encontro deste género; foi em 2013, também uma iniciativa não-oficial (a Federação de Patinagem de Portugal nunca organizou um jogo All Star) e que homenageou os campeões mundiais de 2003.

Em Valongo, alinharam pela equipa de Pedro Gil: Henrique Magalhães (Liceo), João Almeida (Valongo), João Souto, Nuno Araújo e Ricardo Barreiros (Oliveirense), Miguel Rocha (Benfica), Pedro Henriques (Reus), Rafa e Vítor Hugo (FC Porto), Pedro Gil (Sporting) e Renata Balonas (Carvalhos), orientados pelos treinadores Miguel Viterbo (Valongo) e Tó Neves (Oliveirense).

Pela equipa de Reinaldo Ventura: Alvarinho e Reinaldo Ventura (Barcelos), Caio e Poka (Sporting), Edo Bosch e Tó Silva (Juventude de Viana), Gonçalo Alves, Hélder Nunes e Telmo Pinto (FC Porto), Leonardo Pais (Valongo), Pedro Moreira (Oliveirense) e Marlene Sousa (Benfica), orientados pelos treinadores Paulo Freitas (Sporting) e Paulo Pereira (Barcelos).