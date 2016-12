Marcadores eletrónicos poderão ser realidade no hóquei em patins em 2017/18

A Federação de Patinagem de Portugal (FPP) está a trabalhar no sentido de introduzir marcadores eletrónicos nos jogos de hóquei em patins da I Divisão a partir da época de 2017/18.

"Depois do sucesso que têm sido as fichas de jogo eletrónicas dos jogos da I Divisão masculina, que são colocadas 'on line' e em tempo real no 'site' da FPP, pretendemos avançar para a instalação de marcadores eletrónicos, inicialmente nos pavilhões onde atuam as equipas da I Divisão", revelou à agência Lusa Paulo Rodrigues, vice-presidente e responsável pelo setor do hóquei em patins no seio da federação.

Em causa estão os marcadores eletrónicos para contabilizarem os 45 segundos de tempo de ataque, que "vão ajudar a arbitragem, os jogadores e o público presente nos pavilhões, que assim poderão olhar para um 'placard' e ver quantos segundos faltam para uma equipa rematar à baliza adversária".

"A contagem manual, atualmente feita pelos árbitros, é mais falível e responsabiliza em demasia os juízes dentro do rinque", adiantou Paulo Rodrigues.

O vice-presidente da FPP está satisfeito com a elevada competitividade do atual campeonato da I Divisão, com várias equipas a lutarem pela conquista do título e salienta que o hóquei em patins continua a ser a modalidade de pavilhão com melhores médias de assistências.

"Não nos podemos queixar. Temos pavilhões cheios em vários locais. Não é só no Dragão Caixa ou na Luz. Esta temporada, temos uma média de 800 pessoas por jogo. Se forem a Barcelos, Turquel, Valongo ou São João da Madeira também veem recintos cheios", focou ainda Paulo Rodrigues.

A 'batalha mediática' para ter jogos em canal aberto também foi ganha pela federação de patinagem. "Estamos a conseguir ter um jogo por semana na TVI24. E o nosso acordo com este canal televisivo vai prolongar-se por quatro anos, o que é muito bom para a divulgação do hóquei em patins", frisou o vice-presidente federativo.

Em termos internacionais, o grande desafio da FPP são os 'Roller Games', que se vão realizar na cidade chinesa de Nanging entre 27 de agosto e 11 de setembro.

Todas as disciplinas da patinagem estarão concentradas num só local durante aproximadamente 15 dias. Serão disputados os Mundiais de seniores masculinos e femininos de hóquei em patins, assim como o Mundial de sub-20 masculino. Em simultâneo, decorrerão as competições mundiais de patins em linha, patinagem artística, corridas de patins, 'skateboarding', 'roller derby' e descida alpina.

"Relativamente aos World Roller Games, estou cético. Os chineses têm pouca experiência na organização de eventos de patinagem e duvido muito que os principais canais televisivos apostem na transmissão direta dos diversos eventos. Mas, se calhar, estou enganado", admitiu Paulo Rodrigues, consciente do imenso mercado desportivo que existe na China.