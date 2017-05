Foi um estreante em Grandes Voltas, o austríaco Lukas Postlberger, colega de equipa do campeão nacional José Mendes na Bora-Hansgrohe, a baralhar os prognósticos dos sprinters e a conquistar a etapa inaugural da Volta a Itália.

Em Olbia, na Sardenha, Postlberger preparava o sprint do colega Sam Bennett quando aproveitou um ligeiro avanço para se isolar definitivamente, à porta do último quilómetro. "Não contava ganhar uns metros. Hesitei, mas no rádio disseram-me para continuar. E consegui ganhar", disse o primeiro camisola rosa da 100.ª edição. O australiano Caleb Ewan (Orica) e o alemão Andre Greipel (Lotto Soudal) foram os primeiros do pelotão, que chegou na sombra do vencedor do dia.

Rui Costa (UAE Emirates), em 20.º, foi o melhor português. "Esta primeira etapa era objetivo dos sprinters. Contribuí no trabalho de equipa - o colega Sacha Modolo foi quinto - e procurei estar atento e o mais protegido possível. O meu dia correu bem", explicou o poveiro, agradado com o arranque do Giro. "O ambiente é bem mais calmo do que no Tour. Mesmo no pelotão, não há tanto nervosismo e stress", revelou. A segunda etapa liga hoje Olbia a Tortoli (221 km).