José Ricardo Rodrigues apresentado no Benfica: "A minha carreira já é longa"

José Ricardo Rodrigues foi este sábado oficialmente apresentado como o novo treinador principal do basquetebol do Benfica.

José Ricardo Rodrigues foi este sábado oficialmente apresentado como o novo treinador principal do basquetebol do Benfica, em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz. O novo timoneiro da nau encarnada sucede no cargo a Carlos Lisboa, treinador vitorioso que transitou para as funções de diretor-geral das modalidades, as quais já exercia em épocas anteriores, mas não em regime de exclusividade.

"A minha carreira já é longa e demorei algum tempo a chegar aqui. Estou numa realidade diferente daquelas em que estive em contacto nas últimas épocas. O objetivo é manter o sucesso e a veia vencedora das temporadas anteriores", salientou o novo técnico.

José Ricardo Rodrigues, de 51 anos, iniciou a carreira de treinador nas equipas femininas do Desportivo da Póvoa, tendo depois passado pelo Braga, Barcelos e Oliveirense, antes de agora rumar ao Benfica. "Em primeiro lugar, quero salientar o facto de ter sido muito bem tratado pela estrutura diretiva e por parte da equipa técnica. Temos todas as condições para fazer um bom trabalho no futuro", adiantou José Ricardo Rodrigues.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Questionado com a pressão de vencer numa equipa com o estatuto do Benfica, o novo treinador das águias retorquiu: "Prefiro conviver com a pressão de ganhar do que com a outra, a de perder. Queremos vencer, jogar bem e ter mais gente no pavilhão".

José Ricardo Rodrigues terá como adjuntos Nuno Ferreira e Carlos Seixas, técnicos que transitam da última temporada e que já eram os fiéis escudeiros de Carlos Lisboa.

Quanto à composição do novo plantel, José Ricardo Rodrigues disse que a equipa técnica "está a estudar essa questão e que o Benfica irá contratar alguns basquetebolistas".

Domingos Almeida Lima congratulou-se com a vinda de José Ricardo Rodrigues, "cujo currículo e trajeto profissional ofereciam garantias". O vice-presidente do Benfica para as modalidades não revelou a duração do contrato do novo treinador. "Com a saída do Carlos Lisboa do cargo de treinador principal, tivemos de redefinir toda a estrutura do basquetebol. O Benfica venceu cinco campeonatos nas últimas seis épocas e tem o objetivo arrojado de manter a liderança do basquetebol nacional", concluiu Domingos Almeida Lima.

Em termos de plantel, mantêm vínculo com o Benfica o capitão Tomás Barroso, Nuno Oliveira, o internacional angolano Carlos Morais, João Soares e o norte-americano Raven Barber.

Mário Fernandes, Nicola do Santos, Damian Hollis, Derek Raivio e Marko Loncovic vão deixar o clube da Luz.

O Benfica regressa aos treinos para a época de 2017/18 no dia 21 de agosto. Em 19 de setembro realizará o seu primeiro jogo oficial na primeira pré-eliminatória (esta época são três) de acesso à Liga dos Campeões da FIBA.

O primeiro duelo oficial nas competições nacionais está marcado para 05 de outubro, com a realização da Supertaça frente ao CAB Madeira.