CAB Madeira vence Olivais de Coimbra e fica à espera da "ajuda" do Vagos

O CAB venceu esta segunda-feira o Olivais de Coimbra, por 72-64, e ainda sonha com a conquista do título da Liga feminina de basquetebol, cuja final four se realiza no Barreiro.

A equipa madeirense ficou assim à espera da 'ajuda' do Vagos, conjunto que, se vencer o GDESSA Barreiro no segundo duelo do dia, entrega o título ao CAB.

Foi um embate empolgante, equilibrado e emotivo, com o CAB Madeira a sustentar o triunfo através de uma grande diferença de eficácia nos lançamentos triplos.

Enquanto as madeirenses registaram 12/29 (45%) em triplos, as jogadoras da formação de Coimbra apenas converteram um lançamento em 19 para além da linha dos 6,75 metros.

O Olivais entrou melhor no jogo, 'abriu' com um parcial de 6-0, mas o CAB, com três triplos consecutivos, acabou com a ligeira supremacia da turma conimbricense.

A estratégia de João Freitas, treinador da formação madeirense, era óbvia: anular a pressão das jogadoras do Olivais sobre as suas bases e aproveitar a excelência do seu jogo exterior, com muitas soluções e no qual imperam Maria Blazejewski, Joana Lopes (a grande líder do CAB em campo), Filipa Bernardeco e Chelsie Schweers.

A turma de Coimbra prolongou mais a sua defesa e alternou o sistema individual com uma 'zona-pressing' a todo o campo para retirar capacidade de gestão atacante às suas rivais. E ,no ataque, continuou a contar com a voluntariedade da nigeriana Kalu e da norte-americana Ladondra Johnson

O resultado verificado ao intervalo (29-28) espelhou na perfeição o equilíbrio existente entre os dois conjuntos.

Na segunda parte manteve-se a mesma tendência na partida. Mas, no quarto e derradeiro período, a experiente internacional lusa Joana Lopes decidiu assumir a resolução do jogo através da conclusão de dois triplos seguidos, acalmando as hostes madeirenses.

A norte-americana Maria Blazejewski, com 26 pontos, três assistências e dois ressaltos, acabou por ser a jogadora mais valiosa da partida.

Jogo disputado no Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, no Barreiro.

CAB Madeira - Olivais Coimbra, 72-64.

Ao intervalo: 29-28.

Sob arbitragem de José Lopes e Pedro Cunha, as equipas alinharam e marcaram:

- CAB Madeira: Filipa Bernardeco (7), Joana Lopes (14), Maria Blazejewski (26), Chelsie Schweers (9) e Ines Recanati (7). Jogaram ainda Catarina Mateus (9) e Vitória Pacheco.

Treinador: João Freitas.

- Olivais de Coimbra: Michelle Brandão (9), Mariana Silva, Ezinne Kalu (20), Ladondra Johnson (15) e Ortice Kabobo (18). Jogaram ainda Alice Martins e Crisálida Silva (2).

Treinador: Paulo Santos.

Marcha do marcador: 15-12 (10 minutos), 29-28 (20), 45-44 (30) e 72-64 (final do jogo).

Assistência: cerca de 800 espetadores.