Vila do Conde recebe a terceira etapa do Portugal City Race

Vila do Conde City Race sucede a etapa bracarense

Vila do Conde vai ser palco do da terceira etapa do circuito Portugal City Race - Vila do Conde City Race - que decorrerá a 29 de abril. As provas começam às 10h30, com as provas da City Race e Orientação Adaptada, sendo que não é obrigatório ser federado em Orientação Adaptada para participar.

ÀS 16h00 começam as partidas Sprint, abertas a todos os escalões, em que os atletas podem competir individualmente ou em grupo em Opens curtos, médios e longos.

A prova é organizada por atletas do desporto escolar de Orientação do Agrupamento de Escolas D, Afonso Sanches e o grupo Desporto 4 Caminhos, com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Conde.

Calendário do Circuito:

Santo Tirso: 7 de maio

Vila Real: 14 de maio

Leiria: 17 e 18 de maio

Penafiel: 25 de junho

Tondela: 1 e 2 de julho

Águeda: 15 de julho

Figueira da Foz: 16 de julho

Porto: 22 a 24 de setembro

Aveiro: 14 e 15 de outubro

Sesimbra: 1 de novembro