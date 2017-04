Pernas começam a aquecer para a Volta a Campanhã

A Volta a Campanhã é uma oportunidade para ter outro olhar sobre esta zona do Porto, com passagem no Estádio do Dragão.

É já no próximo dia 30 que vai para a estrada, a partir das 10h00, a 4ª edição da Volta a Campanhã, uma prova organizada pela Runporto com o apoio do jornal O JOGO. Em 2016 a prova ultrapassou os 2000 atletas e prevê-se para este ano um aumento do número de participantes.

O percurso ocupa a zona oriental da cidade do Porto, uma área pouco explorada para este tipo de eventos e com uma altimetria bastante irregular, o que faz desta prova um desafio exigente, mas também uma oportunidade original para ter um novo olhar sobre a zona da Campanhã.

A passagem pelo Estádio do Dragão, Alameda do Dragão e Praça da Corujeira faz parte do percurso num evento que conta com duas distâncias: uma corrida de 10 km e uma caminhada de 7 km. As inscrições estão abertas através do site da Runporto ou na Sport Zone (Grande Porto) e Loja do Corredor (Rua Santa Luzia 808, 4250-415 Porto).

Este evento insere-se no programa Porto Anti-Stress, que se realiza também na freguesia de Campanhã, no Parque Oriental da Cidade do Porto, e que consiste num programa de corrida e caminhada organizadas e monitorizadas por profissionais de educação física, contando com o acompanhamento de técnicos de saúde.