Inês Henriques tenta recorde nos 50 km marcha, prova até aqui dos homens

A atleta Inês Henriques, do Clube de Natação de Rio Maior, vai tentar a 15 de janeiro, em Porto de Mós, bater o recorde mundial dos 50 quilómetros marcha, aventurando-se "por desafio" numa prova até agora exclusiva dos homens.

A marchadora, 12.ª nos Jogos Olímpicos do Rio'2016, sétima nos Mundiais'2007 e nona nos Europeus'2010, sempre na distância dos 20 quilómetros, propõe-se alcançar o feito sem a ajuda de 'lebres', mas com muita "paciência e determinação" e "alguma sorte" com as condições climatéricas.

"Ter atletas ao meu lado é sempre bom, mas eu não tenho qualquer tipo de problemas em impor o meu ritmo", referiu à agência Lusa Inês Henriques, que se encontra já algum tempo, e com "resultados positivos", a preparar o 'assalto' ao recorde.

A atleta treina habitualmente com Miguel Carvalho e Miguel Rodrigues, dois marchadores que vão competir nos 35 quilómetros nos Nacionais de Porto de Mós, mas que vão com objetivos próprios e diferentes dos seus.

"Se acontecer que algum dos homens for ao ritmo que pretendo ir, tudo bem, senão tudo bem na mesma", acrescentou a atleta.

A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) abriu a distância pela primeira vez ao setor feminino a partir de 01 de janeiro deste ano e a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) seguiu-lhe o exemplo já no Campeonato Nacional de Marcha de 35 e 50 quilómetros, em Porto de Mós.

A até agora melhor marca mundial nos 50 quilómetros marcha femininos, que por não ser oficial não é reconhecida como recorde por parte da IAAF (passa a sê-lo a partir de 2017), pertence à sueca Mónica Svensson, com 04:10.59 horas, desde 2007.

Inês Henriques irá correr os 50 quilómetros integrada no pelotão masculino, depois de devidamente autorizada pela FPA, mas se a IAAF não permitir que o tiro de partida seja em simultâneo, até porque em causa está uma tentativa para recorde do mundo, a atleta largará 10 minutos à frente.

"Tendo em conta que o objetivo é bater o recorde do mundo há outras situações a ter em conta, que vão desde o próprio circuito à exigência de três juízes internacionais para a prova", referiu a atleta, de 36 anos, com mais de 20 a praticar atletismo e sempre em representação do Clube de Natação de Rio Maior.

A atleta encontra-se a preparar a tentativa de recorde há já algum tempo, mas entendeu, juntamente com o treinador Jorge Miguel, não referir esse propósito anteriormente porque pretendia aferir da sua real condição física para o fazer.

"Estava com um problema num joelho, mas consegui gerir a situação com o apoio da equipa médica do DESMOR [Complexo Desportivo de Rio Maio]. Fui fazendo os treinos de forma tranquila e fui-me surpreendendo com os resultados", referiu Inês Henriques.

Ainda de acordo com a marchadora, que conta para a realização desta difícil tarefa com o otimismo e apoio incondicional do seu treinador de longa data Jorge Miguel, os objetivos a que se foi propondo ao longo da preparação foram superados.

"Correu tudo bem. Eu gosto de desafios e o meu treinador, que é um homem otimista, também", disse Inês Henriques, que destacou ainda o facto de as provas de 50 quilómetros marcha serem até agora exclusivas do setor masculino.

A atleta defende, a exemplo das restantes disciplinas no atletismo, a igualdade dentro da marcha para os setores masculino e feminino, abrindo assim a possibilidade de seis elementos nas principais competições (Jogos Olímpicos, Mundiais e Europeus).

Inês Henriques apontou ainda a questão da longevidade do ponto de vista das atletas que, a exemplo do que acontece com os homens, "que quando já não têm muita vitalidade passam para os 50 quilómetros", também as mulheres poderão prolongar as suas carreiras com o aumento da distância.

"Eu, com 36 anos e com mais de 25 anos de experiência, sinto-me preparada para uma distância maior [do que 20 quilómetros}, embora eu ache que 50 quilómetros é muito quer para homens quer para mulheres. Mas como não há outra distância temos que nos sujeitar aos 50 quilómetros", disse.

A marchadora considerou que, pelo que lhe compete, tudo foi feito, com trabalho diário, para atacar o recorde do mundo dos 50 quilómetros marcha, mas tal está dependente de outros fatores que os atletas não dominam, como o clima.

"Espero uma manhã que não esteja muito frio e que não houvesse vento nem chuva, mas isso não somos nós que dominamos e temos que aguardar para se verificar essas condições. Vamos ver", acrescentou Inês Henriques.