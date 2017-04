A máquina que corre na Volta a Campanhã

Conheça os bastidores da "Volta a Campanhã O JOGO" que vai este domingo para a estrada e que vai contar com cerca de 1500 participantes

Um relógio de seis mil euros, máquinas que contam o tempo com a precisão de milissegundos, 160 quilos de maçã, 9040 garrafas de água, 54 polícias, 15 pessoas do staff médico... os números não teriam fim. Venha conhecer a máquina ao serviço dos 1500 participantes da corrida e caminhada da Volta a Campanhã O JOGO, que sai este domingo de manhã para a estrada.

Sexta-feira de manhã e a Praça das Flores, na zona oriental da cidade do Porto, apresenta-se de cara lavada e com a relva do jardim aparada. Nos cruzamentos já repousam parte dos cerca de três quilómetros de barreiras que vão criar os cordões de segurança e separação para o pelotão. Ao centro termina-se a montagem do palco que vai receber o pódio para a consagração dos campeões. O pórtico de chegada que assinala a linha de partida e meta será montado na madrugada de domingo e à volta dele será montado o equipamento de alta tecnologia, com alimentação própria (para o caso de acontecer alguma falha de energia), e que se liga aos satélites para acertar a hora com exatidão atómica. São capazes de medir os tempos com a precisão de milissegundos e enviam os dados em tempo real para servidores localizados na Holanda. Para além do sistema baseado no chip, que o atleta transporta no dorsal, estarão duas câmaras para fazer o despiste de alguma eventual tentativa de fraude (um homem a correr com o dorsal de uma mulher, por exemplo).

A manhã de sexta-feira é de azáfama na sede da Runporto, empresa organizadora da corrida. Ultimam-se os pormenores para que nada falhe, prepara-se o equipamento "high tech". O staff recebe os livre-trânsito e a últimas indicações. Lá fora uma das carrinhas é carregada com 11 caixas com os dorsais, 18 caixas com t-shirts técnicas e 160 quilos de maçã para um snack final para todos os participantes. Do armazém, na Maia, um camião vai carregar quatro paletes com 9040 garrafas de água para matar a sede a quem vai correr os 10 quilómetros ou caminhar nos sete.

No final, os vencedores masculino e feminino levam para casa um prémio de 300 euros. O grosso do pelotão vai receber uma das 1500 medalhas em liga de metal "zamak", que contém zinco, alumínio, magnésio e cobre e que tem um ponto de fusão de cerca de 400 °C. Pormenores que é conveniente saber para responder habilmente à eterna pergunta: "Como correu?".

Números e curiosidades

da corrida de Campanhã

- São esperados 1500 participantes. Batido o número de inscrições do ano passado.

- O relógio de metro e meio instalado na meta é o maior da Península Ibérica e custou 6000 euros.

- Os aparelhos que medem os tempos (decoders) custam cerca de 5000 euros cada um. Há sempre dois para redundância.

- As primeiras reuniões preparatórias entre as diversas entidades aconteceram seis meses antes.

- Serão colocadas três km de barreiras.

- 15 pessoas do staff médico e uma tenda de campanha.

- 54 polícias entre PSP e polícia Municipal.

- 160 quilos de maçã para snack no final.

- 9040 garrafas de água de 33 cl.