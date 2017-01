Todos os grandes foram ao mercado

Sporting, Benfica, FC Porto, este para a equipa B, e o campeão nacional ABC reforçaram os plantéis com estrangeiros.

"É um bom guarda-redes e tem potencial para vir a ser excelente. É novo, com apenas 22 anos, e pode vir a seguir as pisadas do Quintana", assim descreveu Andrés Hurtado, presidente da Federação Cubana de Andebol, o mais recente reforço do FC Porto a O JOGO. Magnol Suarez tem 22 anos, mede 2,02 metros, pesa 85 quilos e já está a treinar às ordens de Ricardo Costa, embora vá jogar pela equipa B dos dragões, já que Hugo Laurentino, Alfredo Quintana e Pedro Carvalho são os guarda-redes da formação principal, que, além disso, já tem três cubanos: Cuni Morales, Alexis Borges e Victor Iturriza, a que se juntam os naturalizados Alfredo Quintana e Daymaro Salina. "Está no clube certo para trabalhar e evoluir, como já se provou com outros jogadores cubanos que aqui cresceram muito", disse ainda Hurtado sobre o único reforço de inverno dos dragões, Magnol Suarez, que já jogou voleibol e leva sete internacionalziações pela seleção de Cuba.

Sporting, Benfica e ABC também fizeram aquisições. O esloveno Jernej Papez, que jogava nos franceses do Saran Loiret, oitavo classificado do primeiro escalão gaulês, foi o escolhido por Mariano Ortega para ocupar a vaga de Stefan Terzic, o sérvio que se lesionou com gravidade na jogo com o FC Porto e não voltará a competir nesta temporada. Papez, lateral-direito, tem 25 anos e já foi o melhor marcador do campeonato esloveno, com 172 golos.

A Alvalade chegou Marco Oneto, um experiente e possante pivô chileno de 2,04 metros e 112 quilos, que virá para a vaga do lesionado Bosko Bjelanovic, enquanto o ABC inscreveu Délcio Pina, pivô cabo-verdiano que há muito vinha a treinar sob as ordens de Carlos Resende e terá agora oportunidade de jogar pelos campeões nacionais.