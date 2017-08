Dos juvenis do Penedono a selecionador britânico

Ricardo Vasconcelos, de 33 anos, trabalha para a Federação Inglesa, é treinador do Nottingham HC e ainda selecionador A e sub-21 da Grã-Bretanha

"Sou um sonhador por natureza". Assim justifica Ricardo Vasconcelos, 33 anos, natural de Penedono, vila do distrito de Viseu com cerca de 1000 habitantes, o facto de ser um dos técnicos principais da Federação Inglesa de Andebol, treinador do Nottingham HC e ainda selecionador da Grã-Bretanha. "Sempre quis procurar novos caminhos e experiências. Tirei todos os níveis do curso de treinador que há na EHF [Federação Europeia de Andebol] e, como a minha namorada, que é enfermeira, tinha um emprego precário, decidimos avançar", conta Vasconcelos a O JOGO. "O andebol é um mundo relativamente pequeno, mas só para quem tem os ouvidos e os olhos abertos e eu sempre fui procurando", refere o técnico para explicar como agarrou a oportunidade: "Num fórum da internet surgiu um zunzum de que havia interesse da Federação Inglesa em contratar treinadores e eu concorri. Em março de 2013, fui chamado para uma entrevista em Nottingham, onde cheguei sem qualquer conhecimento do contexto e a uma estrutura a que não estava habituado. Pediram-me para dar um treino, entregaram-me uma folha em branco para escrever o meu plano de atividades no primeiro ano e depois basearam a entrevista que iam fazer à tarde nesse plano de atividades."

De entre várias dezenas de candidatos, os responsáveis ingleses reduziram a lista a cinco e, na manhã seguinte, o técnico português soube que foi o escolhido. "Aceitei e a palavra ficou logo dada. O contrato foi-me enviado por email, dias depois, quando já estava em Portugal a tratar da papelada para ir", continua Ricardo Vasconcelos, um "profissional de andebol", que, diz, "à escala portuguesa" começou por ser "responsável por um distrito", isto em 2013. "Assim estive até ao início deste ano, depois fui promovido e, mais uma vez à escala de Portugal, agora coordeno a Zona Centro, que tem cerca de 20 milhões de habitantes".

Instalado em Nottingham, com naturalidade a atividade estendeu-se ao clube local e, daí, à seleção da Grã-Bretanha. "O meu trabalho do dia a dia, o que me é pago, com o que vivo, e vivo confortável, é pago pela Federação Inglesa, depois tenho uma posição enquanto selecionador nacional masculino A e sub-21 da Grã-Bretanha, mas aí o nível de pagamento não se compara, é algo mais baseado em despesas", adianta o técnico que continuará por Inglaterra mais uns anos: "Em maio acertei mais um ciclo de quatro anos com a Federação Inglesa".