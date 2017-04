Sub-18: Portugal estreia-se com vitória no Torneio Internacional do Porto

Equipa das Quinas bateu a congénere mexicana por 3-2.

A Seleção portuguesa de sub-18 venceu esta quarta-feira a congénere do México, por 3-2, no jogo de estreia da 35ª edição do Torneio Internacional do Porto, realizado no Estádio do Bessa.

A formação orientada por Filipe Ramos adiantou-se cedo no marcador, chegando ao 2-0 com bis de Mickael Almeida, aos oito e 16 minutos, mas o México empatou com dois tentos de João Malek (41 e 53), o primeiro dos quais de grande penalidade.

O resultado final favorável a Portugal foi estabelecido por Pedro Mendes, aos 80 minutos.

"Foi, no cômputo geral, um encontro em demonstrámos enorme qualidade e que ficou marcado pelas estreias e o regresso de vários jogadores a este espaço, depois de sofrerem lesões. Vamos apenas tentar afinar alguns detalhes de forma a podermos controlar melhor as partidas. Agora vamos descansar porque no encontro com a França vamos enfrentar uma equipa que ainda não jogou e que não sofreu o enorme impacto físico deste jogo", disse o selecionador nacional.

No Torneio Internacional do Porto, que termina no domingo, Portugal vai ainda enfrentar a congénere francesa na sexta-feira, às 17h00, no Estádio Dr. Machado Matos, em Felgueiras.