O destino de Lucy Bronze: uma inglesa que podia estar do lado de Portugal

Defesa Lucy Bronze, que se encontra a representar a Inglaterra no Europeu de futebol feminino, na Holanda, revelou que chegou a ser convidada para jogar pela seleção portuguesa.

A defesa Lucy Bronze, que se encontra a representar a Inglaterra no Europeu de futebol feminino, na Holanda, revelou que foi "convidada" a jogar pela seleção portuguesa "quando tinha 16 anos". Em declarações aos jornalistas, a defesa explicou que tem dupla nacionalidade e que os pais foram contactados por Mónica Jorge, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na altura selecionadora.

"Ela disse-lhes 'sabemos que a Lucy é portuguesa, que é pouco provável, mas se alguma vez houver uma hipótese de ela vir jogar na nossa seleção, nós estaríamos mais do que disponíveis para a acolher e a desenvolver'", contou a lateral do Manchester City.

Segundo a atleta inglesa, de 25 anos, o contacto sucedeu "quando tinha 16 anos" e Bronze considerou jogar pela formação lusa "se aos 22 ou 23 não tivesse jogado ainda pela seleção inglesa", o que acabou por acontecer há quatro anos.

A ex-atleta do Liverpool, onde se cruzou com Amanda da Costa, disse que "brincava frequentemente com a ideia" com a atleta portuguesa, que tem também nacionalidade norte-americana, mas escolheu representar as quinas, enquanto Lucy acumulou já mais de 40 jogos pelas leoas. "Gostava muito de trocar camisolas com ela no final do jogo, mas no fim de contas é só mais um encontro", explicou Bronze, que considerou que a seleção lusa tem "boas jogadoras".

"Portugal vai estar à procura de conseguir um bom resultado. Estão provavelmente entre a Escócia e a Espanha no que toca à habilidade técnica, e são uma equipa jovem, que se estreia no torneio", apontou a jogadora inglesa, em antevisão ao jogo entre as duas seleções, na quinta-feira (19h45), na última jornada do Grupo D do Euro2017, onde a Inglaterra tem seis pontos e Portugal três, tal como a Espanha, com a Escócia ainda a zero.

Depois da derrota com a Espanha (2-0), Portugal bateu a Escócia por 2-1 na segunda jornada da poule, naquela que foi a primeira vitória de sempre das portuguesas em fases finais do Europeu, e deixou em aberto a qualificação para os quartos de final da competição.