Fernando Santos: "Éder não ouvia nada, só dizia que ia marcar"

Fernando Santos abordou esta terça-feira a situação de Éder no Lille e recorda final do Europeu.

Éder foi o herói português na final do Europeu de França. O avançado apontou o único golo da final, já no prolongamento, e mereceu umas palavras por parte de Fernando Santos esta terça-feira. "Não há ninguém que não esteja agradecido ao Éder pelo golo. Vocês sabem a relação próxima que eu tenho com os jogadores, e quando eles não estão no seu melhor isso. E não falo apenas do Éder. Quero o melhor para eles, o mesmo que quero para os meus filhos", disse o selecionador numa conversa com jornalistas.

Afastado das opções de Marcelo Bielsa, Éder vive um momento complicado no Lille, onde a temporada não foi a melhor. "Neste momento não faz parte da equipa, ao que parece está colocado à parte. Deixa-me triste. Espero que a situação rapidamente mude, e terei essa conversa com ele", garantiu Fernando Santos, que recordou o momento em que Éder entrou em campo no histórico jogo.

"Estava a explicar-lhe o que ele tinha de fazer e ele não ouvia nada. Só dizia para eu ficar descansado que ia marcar", afirmou.