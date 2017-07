Cláudia Neto: "A pressão começa a aumentar, mas estamos aqui para sermos competitivas"

A capitã da Seleção Nacional, Claúdia Neto, abordou a estreia de Portugal no Europeu feminino

A capitã da seleção portuguesa de futebol feminino, Cláudia Neto, admitiu que a pressão aumenta assim que se aproxima a estreia no Europeu, mas garantiu que não falta motivação quando se vive um sonho.

"Todas estão motivadas, é um sonho estarmos numa grande competição como esta. Obviamente, como capitã, vou tentar transmitir a minha energia, a minha positividade e a minha experiência. Vou tentar motivá-las da melhor maneira possível, que entrem em campo motivadas e com a ambição de fazermos um bom jogo", referiu a jogadora lusa.

Neto, a camisola número 7 de Portugal, tem a experiência de jogar na Suécia, habitual titular no Linkopings, mas reconhece que a estreia num Europeu, na quarta-feira, com a Espanha, faz crescer a pressão.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

"Claro que agora a pressão começa a aumentar, porque nos estamos a aproximar do jogo, mas estamos aqui para dar o nosso melhor, para sermos competitivas", frisou, na habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo.

A avançada lusa, a segunda mais utilizada na fase de qualificação, atrás de Dolores Silva, é a atual goleadora da seleção, com 14 golos em 106 internacionalizações, e considera que na quarta-feira as hipóteses de Portugal podem aumentar se houver eficácia.

"(As espanholas) São uma equipa muito competitiva, já demonstraram o seu valor. Vamos tentar dar o nosso melhor, ser objetivas, tentar finalizar as oportunidades que criarmos. Sabemos que vai ser difícil e, se calhar, vamos passar o tempo a defender, mas as oportunidades que criarmos vamos tentar finalizar", concluiu.

O jogo entre Espanha e Portugal, às 18h00 locais (17h00 em Lisboa), com arbitragem da sueca Pernilla Larsson, abre na quarta-feira o Grupo D do Europeu de futebol feminino, no Estádio De Vijverberg, em Doetinchem.

Do grupo D, fazem também parte ainda Escócia e Inglaterra, que se defrontam a partir das 19:45 portuguesas, em Utrecht.