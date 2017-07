Zenit tem proposta de cinco milhões por Neto, mas ainda não respondeu

Processo de reformulação no Zenit, que passa pelas mãos do novo treinador Roberto Mancini, pode facilitar a saída do internacional português para o Valência.

Com a reformulação no plantel do Zenit a ser feita pelo recém-chegado Roberto Mancini, o central Luís Neto pode estar de saída e, segundo O JOGO apurou, já há uma proposta de cinco milhões de euros do Valência. O emblema espanhol enviou a oferta no início do mês e ainda aguarda uma resposta do homólogo russo. Com contrato válido até junho de 2019, o internacional português integra um grupo de jogadores que até agradam ao treinador italiano, mas que ao mesmo tempo "estão no mercado". Isso, claro, a depender dos valores colocados em cima da mesa pelos eventuais interessados.

No Valência, Neto reencontraria o argentino Garay, com quem formou dupla no próprio clube de São Petersburgo, entre 2014 e 2016. Na Rússia desde 2013, tendo sido contratado do Siena por cerca de seis milhões de euros, o central de 29 anos terminou a última época como titular. Ao todo, tem 149 jogos, um golo e quatro troféus: uma Liga, uma Taça e duas Supertaças.

Com a possível venda do antigo jogador de Varzim e Nacional, os russos estão atrás de reforços defensivos. O primeiro pedido de Mancini foi o grego Manolas, mas a negociação com o Roma fracassou. O alvo seguinte passou a ser o brasileiro Rodrigo Caio, de 23 anos, que está muito perto de ser contratado ao São Paulo por 18 milhões de euros.