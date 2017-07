Zenit disse "não" a cinco milhões por Neto

Clube russo rejeitou proposta do Valência e pretende renovar com o internacional português.

O desejo do Valência em reforçar a defesa com Luís Neto acabou. O clube espanhol fez uma oferta de cinco milhões de euros pelo internacional português, mas a mesma foi recusada pelo Zenit, segundo O JOGO soube. De acordo com as informações apuradas, Neto é considerado um jogador a manter por parte do treinador Roberto Mancini e, por isso, o clube de São Petersburgo não está recetivo a analisar eventuais ofertas que possam chegar neste defeso. Aliás, as qualidades do central português têm convencido de tal forma os responsáveis do Zenit que estes têm a renovação do seu contrato, válido até 2019, em cima da mesa. As conversas nesse sentido apontam para um novo vínculo válido por dois anos.

Com o campeonato russo a iniciar-se no próximo fim de semana, Neto é apontado à titularidade no eixo da defesa do Zenit para o embate, fora, com o SKA Khabarovsk, equipa recém-promovida que está instalada muito perto da fronteira com a Coreia do Norte.

Neto ingressou no Zenit em fevereiro de 2013, juntando-se a Bruno Alves e Danny. Desde então já fez 145 jogos pelo clube de São Petersburgo e conquistou uma liga, uma Taça e duas Supertaças.