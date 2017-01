The Best: mãos em dobradinha inédita

Ronaldo e Fernando Santos podem ganhar esta tarde os prémios para melhor jogador e treinador em 2016. Nenhum país venceu nas duas categorias, quanto mais no mesmo ano

2016, o ano de ouro do futebol português pode ter hoje a sua consagração final, na Gala da FIFA - começa às 17h30 em Zurique - onde serão atribuídos os prémios The Best - a resposta do organismo que superintende ao futebol mundial ao fim da parceria com a France Football para a atribuição da Bola de Ouro (entre 2010 e 2015).

Cristiano Ronaldo e Fernando Santos, respetivamente capitão e técnico da Seleção Nacional, são candidatos a melhores jogador e treinador e podem dar a Portugal uma dobradinha inédita: desde que a FIFA passou a distinguir, em 2010, o melhor técnico, nenhum país venceu nas duas categorias, quanto mais no mesmo ano [ver quadro]. Para o CR7, eleito Jogador FIFA do ano em 2008 e vencedor da Bola de Ouro/FIFA em 2013 e 2014, a vitória parece estar garantida e significará o pleno, depois de ganhar a Bola de Ouro e o prémio UEFA Jogador do Ano em 2016. Aliás, o jornal "Marca" anunciava ontem o português como vencedor.

O mesmo jornal adianta, contudo, que Zinedine Zidane, campeão europeu no Real Madrid, não levará para casa o The Best, o que, a ser verdade, deixa Fernando Santos, que liderou Portugal ao triunfo no Euro"2016, na corrida com Claudio Ranieri, treinador campeão inglês no Leicester. Se vier a ser eleito o melhor treinador do ano, o selecionador nacional será o segundo português a conseguir tamanha distinção, depois de José Mourinho, vencedor em 2010.

Refira-se que a eleição realizou-se entre os dias 4 e 22 de novembro e em moldes diferentes aos seguidos durante os seis anos da parceria FIFA/France Football. Os resultados finais foram apurados através de uma combinação de votos: 50 por cento da decisão resulta dos votos dos capitães (25%) e selecionadores (25%) nacionais; os outros 50 por cento são divididos, em partes iguais, entre os votos de um grupo selecionado de representantes da Comunicação Social de todo o mundo e a votação de adeptos através da internet.

Hoje em Zurique serão atribuídos ainda mais alguns prémios e será, nomeadamente, conhecido o FIFA/FIFPro 11 do ano. Esta equipa foi escolhida através dos votos de mais de 45 mil jogadores profissionais de todo o mundo e apenas dois portugueses podem integrá-la: Pepe e Cristiano Ronaldo. Este último será certamente eleito pelo décimo ano consecutivo. Quanto ao defesa-central, de acordo com o jornal "Marca" não vai integrar o onze ao contrário dos seus colegas de equipa Sergio Ramos, Marcelo, Modric e Kroos.

Ainda por apurar estão os vencedores do Prémio Puskás/Melhor golo do ano e Melhores Fãs. Ambas as votações têm lugar no sítio da FIFA, mas enquanto a primeira só será encerrada durante o decorrer da cerimónia de hoje, em Zurique, a segunda fechou logo às 9h00.