Salário ajudou Nélson Semedo a ir para o Barcelona

Vencimento do internacional português implica um esforço financeiro menor do que o planeado para Bellerín.

A imprensa catalã insiste que Nélson Semedo foi o plano B do Barcelona para o reforço do lado direito da defesa, depois de falhada a contratação do espanhol Héctor Bellerín, do Arsenal. No entanto, o Mundo Deportivo assinala esta terça-feira que a chegada do ex-Benfica a Camp Nou trouxe vantagens para o clube "blaugrana", a nível financeiro.

De acordo com o diário espanhol, o Arsenal terá exigido cerca de 50 milhões de euros ao Barça, que pagou "apenas" 30 por Semedo. Além disso, o salário do português é claramente inferior àquele que Bellerín auferiria. Esse terá sido, aliás, o fator decisivo para o Barcelona ter desistido do internacional espanhol.

Contudo, convém recordar que o Barcelona terá que pagar cinco milhões adicionais ao Benfica por cada lote de 50 jogos que Nélson Semedo realizar durante os cinco anos de contrato estabelecidos e no período englobado pela primeira renovação.