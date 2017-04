Pepe: turcos falam em avanços com cinco milhões na mesa

Imprensa da Turquia escreve que o Galatasaray já avançou para contratar Pepe.

O interesse do Galatasaray em Pepe já foi noticiado, mas esta sexta-feira trouxe mais novidades. De acordo com o jornal "Fanatik", o diretor desportivo do clube turco, Cenk Ergun, viajou para Madrid para avançar com as negociações pelo internacional português, que termina contrato com o Real Madrid no final da temporada. Acrescenta a publicação que o Galatasaray contactou o representante do defesa e colocou em cima da mesa uma proposta de cinco milhôes de euros por ano.

As primeiras informações sobre o interesse do Galatasaray indicavam que o clube onde alinham Bruma e Josué aceitava oferecer dois anos de vínculo ao jogador, conforme este pretende. O interesse turco seria do agrado de Pepe.

Pepe está há dez temporadas no Real Madrid. Pretendia um novo contrato por duas épocas, mas o clube da capital espanhola apenas oferecia uma. Juventus e clubes chineses estarão também atentos.